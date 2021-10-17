Финскую журналистку поразила способность россиян все починять

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась способности россиян быстро и умело ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула.

Лаурен привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте. «И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла не разглядишь», — приводит РИА Новости ее слова.

По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается «невероятно быстро» и по доступным ценам. Журналистка считает, что это связано с советским прошлым.

При этом Лаурен отметила, что, например, в Швеции такая система совершенно неразвита. Скандинавские страны имеют успехи в сортировке мусора, но многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.

В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления в Европе.