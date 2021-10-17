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Финскую журналистку поразила способность россиян все починять

Источник:
РИА Новости
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Фото: © CJMM / Pixabay License

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась способности россиян быстро и умело ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула.

Лаурен привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте. «И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла не разглядишь», — приводит РИА Новости ее слова.

По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается «невероятно быстро» и по доступным ценам. Журналистка считает, что это связано с советским прошлым.

При этом Лаурен отметила, что, например, в Швеции такая система совершенно неразвита. Скандинавские страны имеют успехи в сортировке мусора, но многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.

В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления в Европе.

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Uynachalnica

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nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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