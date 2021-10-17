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Производство револьвера «Наган» возобновили в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Joe Mabel / CC BY-SA 3.0

«Сестрорецкий оружейный завод» запустил производство гражданской версии револьвера легендарного револьвера «Наган», сообщил представитель компании.

У оружия установлен длинный ствол и деревянный приклад, что делает его соответствующим российскому оружейному законодательству (длина оружия более 800 миллиметров). Таким образом, он превратился в карабин.

Гражданский нарезной карабин сделан на базе оригинальных исторических образцов — револьверов «Наган» разных годов выпуска, сказал представитель компании.

Точным историческим прообразом нового револьвера стала удлиненная версия Нагана пограничной стражи Царской Армии, производившаяся в самом начале XX века.

Как сообщил представители завода, данный образец может быть интересен как коллекционерам и любителям военной истории, так и охотникам. Планируется выпуск изделия в оригинальном калибре 7,62 на 38 миллиметров, так и охотничья версия в калибре 22 (мелкокалиберный патрон кольцевого воспламенения — 5,6 миллиметра).

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