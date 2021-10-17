Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске

Следственные органы проведут проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором группа детей развлекается у чаши с Вечным огнем в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В соцсетях накануне появилось видео, на котором группа детей, расположилась у чаши с Вечным огнем в Новосибирске. Один из лежит на краю чаши, другой бросает в огонь мусор, третий курит.

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем», — говорится в сообщении СУ СК РФ,

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СК.