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Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Следственные органы проведут проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором группа детей развлекается у чаши с Вечным огнем в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В соцсетях накануне появилось видео, на котором группа детей, расположилась у чаши с Вечным огнем в Новосибирске. Один из лежит на краю чаши, другой бросает в огонь мусор, третий курит.

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем», — говорится в сообщении СУ СК РФ,

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СК.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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