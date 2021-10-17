Киев пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде

Последствия судебных слушаний в Гааге по инциденту в Керченском проливе станут для России «серьезными и продолжительными», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим <...> красиво и согласно международному праву», — цитирует РБК Кулебу.

По его словам, победа Украины в суде важна не только для нее, но и «для мира в целом», поскольку послужит сигналом, что «нельзя нарушать правила». «Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела», — добавил он.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании в Азовское море. Они были задержаны и доставлены в КерчьВ 2019 году военные корабли были переданы Украине, а моряки вернулись на родину.

На этой неделе арбитражный суд в Гааге начал предварительные слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Украина считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и должна выплатить ей компенсацию за случившееся. Москва утверждает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции трибунала в Гааге.