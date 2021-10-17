НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде

Источник:
РБК
260 1
Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Последствия судебных слушаний в Гааге по инциденту в Керченском проливе станут для России «серьезными и продолжительными», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим <...> красиво и согласно международному праву», — цитирует РБК Кулебу.

По его словам, победа Украины в суде важна не только для нее, но и «для мира в целом», поскольку послужит сигналом, что «нельзя нарушать правила». «Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела», — добавил он.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании в Азовское море. Они были задержаны и доставлены в КерчьВ 2019 году военные корабли были переданы Украине, а моряки вернулись на родину.

На этой неделе арбитражный суд в Гааге начал предварительные слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Украина считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и должна выплатить ей компенсацию за случившееся. Москва утверждает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции трибунала в Гааге.

Еще по теме
Путин призвал не торопиться с признанием талибов
Депутат Рады заявил о неизбежной капитуляции Киева перед Москвой
Экс-президента Клинтона госпитализировали с заражением крови
Экс-глава МВД Украины призвал Киев готовится к войне за Крым
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Windows 11 сломала популярные принтеры
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Обсуждение (1)
Картина дня
Киев пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде
Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане
Четверо российских туристов загадочно погибли в Албании
Спрос на ипотеку в России упал почти наполовину
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
Sibnet.Ru