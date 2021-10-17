Спрос на ипотеку в России упал почти наполовину

Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре в России снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне изменения условий льготной программы господдержки, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Эксперты отметили ограничение суммы кредита по программе до 3 миллионов рублей. «Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — пояснил ТАСС директор по маркетингу бюро Алексей Волков.
На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья, отметил Волков.
Количество выданных в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года снизились — на 26,8%, их объем — на 9,3%.
nicollaichЕщё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.
UynachalnicaА слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!
slavayninэто он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
nicollaichМигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.