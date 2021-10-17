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Спрос на ипотеку в России упал почти наполовину

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре в России снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне изменения условий льготной программы господдержки, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Эксперты отметили ограничение суммы кредита по программе до 3 миллионов рублей. «Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — пояснил ТАСС директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья, отметил Волков.

Количество выданных в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года снизились — на 26,8%, их объем — на 9,3%.

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Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
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