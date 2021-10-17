Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана.
Посадка состоялась в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации членов экипажа из спускаемого аппарата медики провели их первичный осмотр на месте, определили уровень кислорода в крови и артериальное давление, видно кадрах трансляции, которую ведет «Роскосмос».
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС18 вернулся на Землю!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
Трансляция — https://t.co/yrWEVaSFKQ
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TOUCHDOWN! Welcome home, @novitskiy_iss, Klim and Julia! #SoyuzMS18: live broadcast — https://t.co/yrWEVaSFKQ pic.twitter.com/Zq9hXVp1WD
Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием «Вызов». В картине будет рассказана история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.