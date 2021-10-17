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Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана.

Посадка состоялась в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации членов экипажа из спускаемого аппарата медики провели их первичный осмотр на месте, определили уровень кислорода в крови и артериальное давление, видно кадрах трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием «Вызов». В картине будет рассказана история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.

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Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
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