Космический корабль с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана.

Посадка состоялась в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации членов экипажа из спускаемого аппарата медики провели их первичный осмотр на месте, определили уровень кислорода в крови и артериальное давление, видно кадрах трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием «Вызов». В картине будет рассказана история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.