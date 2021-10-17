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Новый порядок выезда детей за границу вступил в силу в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © pxfuel.com / CC0

Новый порядок выезда детей за границу, согласно которому один из родителей теперь может запретить вывезти ребенка в одну или несколько стран на определенное время, 17 октября вступил в силу в России, сообщает пресс-центр МВД.

Новый приказ совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей. «Обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации», — сказали ТАСС в МВД.

Один из родителей имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. «Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, теперь у законного представителя ребенка, заявившего о запрете выезда ребенка из России, есть возможность самому вывозить ребенка за границу. Условием в данном случает является наличие у него российского гражданство. Если же заявитель — иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.

Подать заявление как о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном территориальном подразделении МВД по вопросам миграции или дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

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Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
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