Четверо российских туристов загадочно погибли в Албании

Сотрудники консульского отдела посольства России в Албании занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в сауне отеля на западе Албании, сообщил представитель дипмиссии.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. Погибшие, по предварительной версии, задохнулись, приводит ТАСС материал Albanian Daily News.

Албанская полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности, отмечает издание.

Погибших обнаружил сотрудник отеля. По его словам, перед тем как зайти в сауну, он несколько раз позвал россиян, чтобы сообщить о том, что «их напитки и фрукты готовы, но не получил ответа. Он сообщил, что погибли две супружеские пары, являвшиеся родственниками. Им было от 31 года до 60 лет.