НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четверо российских туристов загадочно погибли в Албании

Источник:
ТАСС
150 0
Фото: Dickelbers / CC BY-SA 4.0

Сотрудники консульского отдела посольства России в Албании занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в сауне отеля на западе Албании, сообщил представитель дипмиссии.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. Погибшие, по предварительной версии, задохнулись, приводит ТАСС материал Albanian Daily News.

Албанская полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности, отмечает издание.

Погибших обнаружил сотрудник отеля. По его словам, перед тем как зайти в сауну, он несколько раз позвал россиян, чтобы сообщить о том, что «их напитки и фрукты готовы, но не получил ответа. Он сообщил, что погибли две супружеские пары, являвшиеся родственниками. Им было от 31 года до 60 лет.

Еще по теме
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя
Работники карьера в Забайкалье начали забастовку
Две машины провалились в коммунальную яму в центре Новосибирска
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Windows 11 сломала популярные принтеры
АвтоВАЗ отправит в отставку пятидверную Lada Niva
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
Sibnet.Ru