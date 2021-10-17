Российская команда поборется за финал главного турнира Dota 2

Российская команда Team Spirit победила китайскую Invictus Gaming и вышла в финал нижней сетки главного турнира по игре Dota 2 — The International 10.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу российских игроков. Накануне Team Spirit обыграла другую российскую команду Virtus.pro со счетом 2:1. Теперь игрокам предстоит играть против европейской Team Secret за выход в гранд-финал.

Благодаря выходу в финал нижней сетки Team Spirit гарантировала себе попадание в тройку лучших команд турнира. Российские спортсмены получат минимум 3,6 миллионов долларов призовых. В случае победы на The International 10 сумма вырастет до 18,2 миллионов.

Плей-офф The International 10 проходит с 12 по 17 октября в Бухаресте, призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов. Российская команда впервые вошла в топ4 на The International, до этого лучшим результатом было пятое место Virtus.pro в 2015, 2017 и 2018 годах.