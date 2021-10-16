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Жюри отказалось выбирать победителя баттла на «Новых танцах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Новые танцы» на ТНТ

Члены жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ отказались выбирать между танцовщиками Олегом Клевакиным и Даяном и покинули кресла — эпизод показали в выпуске программы в субботу.

Баттл уже известных на ТНТ Олега Клевакина (участник второго сезона шоу «Танцы» и «Битвы сезонов») и Даяна (третий сезон «Танцев») завершал выпуск. Члены жюри — Мигель, хореограф Владимир Варнава и Елка — заявили, что невозможно сделать выбор, и дружно покинули павильон.

Однако ведущая Ляйсан Утяшева заставила их вернуться и проголосовать. Елка сказала, что выбирала с закрытыми глазами и отдала голос Клевакину. Варнава поддержал Даяна.

Судьбу танцовщиков решил Мигель, который отвернулся и ткнул пальцем в монитор, выбрав Олега Клевакина. По его словам, это был самый несправедливый баттл на шоу.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

RS1981

Какая разница, тебе все равно не дадут оружие в руки....., в цивилизованных странах точно....
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