Жюри отказалось выбирать победителя баттла на «Новых танцах»

Члены жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ отказались выбирать между танцовщиками Олегом Клевакиным и Даяном и покинули кресла — эпизод показали в выпуске программы в субботу.

Баттл уже известных на ТНТ Олега Клевакина (участник второго сезона шоу «Танцы» и «Битвы сезонов») и Даяна (третий сезон «Танцев») завершал выпуск. Члены жюри — Мигель, хореограф Владимир Варнава и Елка — заявили, что невозможно сделать выбор, и дружно покинули павильон.

Однако ведущая Ляйсан Утяшева заставила их вернуться и проголосовать. Елка сказала, что выбирала с закрытыми глазами и отдала голос Клевакину. Варнава поддержал Даяна.

Судьбу танцовщиков решил Мигель, который отвернулся и ткнул пальцем в монитор, выбрав Олега Клевакина. По его словам, это был самый несправедливый баттл на шоу.