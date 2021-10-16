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iPhone 13 Pro оказался прочнее легендарного Nokia 3310

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aman Firdaus / Attribution License

Авторы популярного YouTube-канала TechRax решили проверить прочность современного смартфона iPhone 13 Pro необычным способом.

Для этого они устроили соревнование между аппаратом от Apple и легендарным телефоном Nokia 3310, который среди пользователей слывет «несокрушимым». iPhone 13 Pro и Nokia 3310 сбросили с высоты 20-этажного дома и сравнили результат.

В ходе первого падения Nokia 3310 разлетелся на детали, тогда как iPhone 13 Pro отделался трещинами, но сохранил полную работоспособность. Затем «яблочный» смартфон уронили еще два раза — несмотря на серьезные повреждения, аппарат продолжил работать.

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года и стала одной из самых популярных моделей на рынке благодаря надежности и неприхотливости. iPhone 13 Pro был официально представлен 14 сентября 2021 года.

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