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Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, пресс-служба Первого канала

Выступление тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой вызвало восторг у тренеров и жюри «Ледникового периода». Пара кроме похвалы получила высшую оценку — 12.00 баллов.

В третьем выпуске «Ледникового периода» участники показывали номера под музыку из фильмов и сериалов. Милохин с Медведевой выбрали образы Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц».

Как только пара закончила выступление, продюсер проекта Илья Авербух начал подпрыгивать и кричать от радости, что номер удался: зрительный зал наградил участников бурными овациями.

Члены жюри тоже не скупились на похвалу, поставив Милохину и Медведевой высшие оценки. Приглашенный судья Тимур Родригез сказал, что «Ледниковый период» на глазах воспитывает тиктокера. «Расти ни как блогер, а как человек. Это намного важнее», — сказал Родригез Милохину.

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Другие судьи отметили, что пара Милохина и Медведеовой — молодость, свежесть и смелость проекта. Татьяна Навка пожелала участникам продолжать делать безбашенные номера и больше развиваться в парном катании.

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Топ комментариев

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
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