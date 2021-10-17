Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»

Выступление тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой вызвало восторг у тренеров и жюри «Ледникового периода». Пара кроме похвалы получила высшую оценку — 12.00 баллов.

В третьем выпуске «Ледникового периода» участники показывали номера под музыку из фильмов и сериалов. Милохин с Медведевой выбрали образы Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц».

Как только пара закончила выступление, продюсер проекта Илья Авербух начал подпрыгивать и кричать от радости, что номер удался: зрительный зал наградил участников бурными овациями.

Члены жюри тоже не скупились на похвалу, поставив Милохину и Медведевой высшие оценки. Приглашенный судья Тимур Родригез сказал, что «Ледниковый период» на глазах воспитывает тиктокера. «Расти ни как блогер, а как человек. Это намного важнее», — сказал Родригез Милохину.

Другие судьи отметили, что пара Милохина и Медведеовой — молодость, свежесть и смелость проекта. Татьяна Навка пожелала участникам продолжать делать безбашенные номера и больше развиваться в парном катании.