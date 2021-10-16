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Запущен общероссийский счетчик вакцинации от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Peru

Счетчик вакцинации и тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России разместили на портале стопкоронавирус.рф, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — цитирует Голикову сайт кабмина.

Уровень вакцинации можно оценить по количеству привитых первым и вторым компонентом препарата. Кроме того, на информационном ресурсе фиксируются показатели коллективного иммунитета для всей России и каждого отдельного региона.

Сведения о вакцинации населения и тепловая карта будут обновляться еженедельно. Отмечается, что с помощью сервиса пользователи смогут определить ситуацию по распространению коронавируса.

Регионы относятся к той или иной цветовой категории в соответствии с данными по пяти направлениям. В них входит заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

RS1981

Какая разница, тебе все равно не дадут оружие в руки....., в цивилизованных странах точно....
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