Запущен общероссийский счетчик вакцинации от коронавируса

Счетчик вакцинации и тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России разместили на портале стопкоронавирус.рф, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — цитирует Голикову сайт кабмина.

Уровень вакцинации можно оценить по количеству привитых первым и вторым компонентом препарата. Кроме того, на информационном ресурсе фиксируются показатели коллективного иммунитета для всей России и каждого отдельного региона.

Сведения о вакцинации населения и тепловая карта будут обновляться еженедельно. Отмечается, что с помощью сервиса пользователи смогут определить ситуацию по распространению коронавируса.

Регионы относятся к той или иной цветовой категории в соответствии с данными по пяти направлениям. В них входит заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.