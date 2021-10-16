Запад признал истребитель Су-27 лучшим в мире

Российский самолет Су-27 является одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире, признали американские эксперты.

Преимуществами Су-27 называются вооружение, дальность, скорость и маневренность, пишет издание 19FortyFive. При этом подчеркивается, что истребитель создавался около 40 лет назад для конкуренции с американскими истребителями F-15 и F-14.

Издание также напоминает, что Су-27 несколько раз модернизировали. Например, имеются Су-27М с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием и палубный Су-27К, способный взлетать с палубы авианосца.

«Он имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые маневры, которые могут стать проблемой для американских истребителей-невидимок», — указывает автор материала.

При этом издание отмечает, что Су-27 проигрывает в малозаметности американским самолетам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Но здесь стоит учитывать значительную разницу в возрасте между поколениями истребителей.