Запад признал истребитель Су-27 лучшим в мире

Российский самолет Су-27 является одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире, признали американские эксперты.
Преимуществами Су-27 называются вооружение, дальность, скорость и маневренность, пишет издание 19FortyFive. При этом подчеркивается, что истребитель создавался около 40 лет назад для конкуренции с американскими истребителями F-15 и F-14.
Издание также напоминает, что Су-27 несколько раз модернизировали. Например, имеются Су-27М с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием и палубный Су-27К, способный взлетать с палубы авианосца.
«Он имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые маневры, которые могут стать проблемой для американских истребителей-невидимок», — указывает автор материала.
При этом издание отмечает, что Су-27 проигрывает в малозаметности американским самолетам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Но здесь стоит учитывать значительную разницу в возрасте между поколениями истребителей.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?
slavayninэто он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))