Двойник Солнечной системы предсказал будущее Земли

Международная команда астрономов впервые за всю историю наблюдений обнаружила экзопланету, которой удалось успешно пережить гибель родительской звезды. Наблюдение за объектом поможет спрогнозировать будущее Земли.

Открытая планета вокруг белого карлика, расположенного недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь, пишет Nature. Это первая официально подтвержденная планетная система, судьбу которой повторит наша Солнечная система.

Существующие модели предсказывают, что Солнце примерно через пять миллиардов лет завершит свой активный цикл. При этом наблюдение за обнаруженной системой указывает, что планеты могут пережить фазу красного гиганта, которым станет Солнце перед гибелью.

Впрочем, шансы остаться на своих орбитах есть у Сатурна или Юпитера. Будущее Земли куда печальнее, так как планета расположена намного ближе к Солнцу. Поэтому человечеству для выживания придется переместиться на спутник Юпитера или Сатурна, предупреждают ученые.

Солнце на завершающей стадии своей жизни сожжет весь запас водорода и заметно расширится, превратившись в красного гиганта. Потом звезда сбросит оболочку и сожмется до горячего плотного ядра размером с Землю с очень тусклой светимостью.