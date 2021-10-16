США испытали «убийцу» российских систем ПВО

Армия Соединенных Штатов провела успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM.

Запуск стал пятым подряд успешным испытательным полетом ракеты, сообщает пресс-служба Lockheed Martin. Отмечается, что ракете удалось выполнить «самый дальний полет с момента начала испытаний», она пролетела более 400 километров.

В ходе тестов ракета запускалась из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems на авиабазе Вандерберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии в сторону Тихого океана. Примечательно, что PrSM эксперты называют «убийцей» российских систем ПВО.

В частности, она должна эффективно поражать российские комплексы С-400 «Триумф». В перспективе дальность таких ракет может быть увеличена до 1600 километров. На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.