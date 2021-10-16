США испытали «убийцу» российских систем ПВО

Армия Соединенных Штатов провела успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM.
Запуск стал пятым подряд успешным испытательным полетом ракеты, сообщает пресс-служба Lockheed Martin. Отмечается, что ракете удалось выполнить «самый дальний полет с момента начала испытаний», она пролетела более 400 километров.
В ходе тестов ракета запускалась из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems на авиабазе Вандерберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии в сторону Тихого океана. Примечательно, что PrSM эксперты называют «убийцей» российских систем ПВО.
В частности, она должна эффективно поражать российские комплексы С-400 «Триумф». В перспективе дальность таких ракет может быть увеличена до 1600 километров. На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?
slavayninэто он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))