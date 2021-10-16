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Путин принял участие в переписи населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения, глава государства заполнил электронную анкету на сайте Госуслуг, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер указал в цифровой анкете свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно, а также является членом домохозяйства. Он также призвал всех россиян принять участие в переписи.

«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография», — сказал он.

Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Впервые при проведении используют цифровые технологии — граждане могут самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг или на стационарных участках.

Кроме этого, сохранен традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично. Путин принимает участие в переписи третий раз. Первые два раза к нему в подмосковную резиденцию приезжали переписчицы. Оба раза он был с Людмилой Путиной.

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