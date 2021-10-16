Экипаж МКС ночью разбудила сирена

Сирена сработала ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей.

Космонавт Антон Шкаплеров уточнил, что причиной срабатывания сигнала тревоги стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля «Союз МС-18», она развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.

Эксперты уточнили, что такая нештатная ситуация не несет каких-то сложностей для программы полета станции и экипажа Международной космической станции, на которой сейчас работает 65-я экспедиция.