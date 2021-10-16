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Экипаж МКС ночью разбудила сирена

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Сирена сработала ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей.

Космонавт Антон Шкаплеров уточнил, что причиной срабатывания сигнала тревоги стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля «Союз МС-18», она развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.

Эксперты уточнили, что такая нештатная ситуация не несет каких-то сложностей для программы полета станции и экипажа Международной космической станции, на которой сейчас работает 65-я экспедиция.

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Технологии #Космос
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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
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