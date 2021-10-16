Служебная собака помогла разыскать насильника в Новосибирске

Полицейские со служебной собакой задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании девушки в Новосибирске.

По данным следствия, в четверг поступило сообщение об изнасиловании 21-летней девушки на улице в Кировском районе Новосибирска. Полицейские с собакой задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователи СУ СК РФ по региону предъявили фигуранту обвинение в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного, частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.