НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Служебная собака помогла разыскать насильника в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
483 0
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Полицейские со служебной собакой задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании девушки в Новосибирске.

По данным следствия, в четверг поступило сообщение об изнасиловании 21-летней девушки на улице в Кировском районе Новосибирска. Полицейские с собакой задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. 

Следователи СУ СК РФ по региону предъявили фигуранту обвинение в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного, частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Еще по теме
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Бизнесмен Быков стал фигурантом нового уголовного дела
Подросток убил школьницу в Чите
Житель Приангарья обстрелял пристава из «Калашникова»
смотреть все
Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела
Киноэкипаж «Союза» напоят алтайским березовым соком
Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе
Служебная собака помогла разыскать насильника в Новосибирске
Самое популярное
Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI
Windows 11 сломала популярные принтеры
Россиянам предложили добровольно поделиться налоговой тайной
АвтоВАЗ отправит в отставку пятидверную Lada Niva
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин принял участие в переписи населения
ПДД для электросамокатов заработают в России
Корабль ВМФ РФ перехватил эсминец США
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
Sibnet.Ru