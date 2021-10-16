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Истерику Хилькевич и нового участника покажут в «Звездах в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Испытание в новой серии шоу «Звезды в Африке» доведет актрису Анну Хилькевич до истерики, а в команду придет новый участник — певец Анатолий Цой, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В новом выпуске «Звезд в Африке» ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян подготовили новое испытание для участников. Тот стресс-тест, который ждал участников, больше всех повлиял на Анну Хилькевич — у нее началась истерика прямо перед телекамерами.

«Стресс был связан с коммуникациями, с голодом, с испытаниями. Наверное, то, что я не смогла сдержаться, удивило меня саму: я впала в очень волнительное состояние, не смогла сдержать эмоции и повела себя не так, как веду обычно. Вот такого я от себя не ожидала», — цитирует Хилькевич пресс-служба ТНТ.

Также в новой серии вместо выбывшего Алексея Ягудина к команде присоединится певец Анатолий Цой. И если раньше участники принимали новичков холодно, то в этот раз гнев команды сосредоточится исключительно на Розе Сябитовой, которая приехала в Африку неделей ранее.

Анатолий Цой в шоу
Фото: © пресс-служба ТНТ

В прошлом выпуске Сябитова ввязалась в конфликт на первом же командном завтраке, затем не смогла найти общий язык с Юлией Гаврилиной и Анной Хилькевич, заявила всем, что не будет готовить, и отказалась выполнять условия испытания, выполнив которое она могла бы принести команде дополнительные порции еды. Ситуация обострится ещё сильнее – в лагере возникнет сразу несколько заговоров против свахи.

Кто по итогам выпуска отправится в номинацию, а затем покинет проект, зрители увидят в воскресенье в 20.00 на канале ТНТ.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.
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