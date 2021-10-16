Истерику Хилькевич и нового участника покажут в «Звездах в Африке»

Испытание в новой серии шоу «Звезды в Африке» доведет актрису Анну Хилькевич до истерики, а в команду придет новый участник — певец Анатолий Цой, сообщила пресс-служба канала ТНТ.
В новом выпуске «Звезд в Африке» ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян подготовили новое испытание для участников. Тот стресс-тест, который ждал участников, больше всех повлиял на Анну Хилькевич — у нее началась истерика прямо перед телекамерами.
«Стресс был связан с коммуникациями, с голодом, с испытаниями. Наверное, то, что я не смогла сдержаться, удивило меня саму: я впала в очень волнительное состояние, не смогла сдержать эмоции и повела себя не так, как веду обычно. Вот такого я от себя не ожидала», — цитирует Хилькевич пресс-служба ТНТ.
Также в новой серии вместо выбывшего Алексея Ягудина к команде присоединится певец Анатолий Цой. И если раньше участники принимали новичков холодно, то в этот раз гнев команды сосредоточится исключительно на Розе Сябитовой, которая приехала в Африку неделей ранее.
В прошлом выпуске Сябитова ввязалась в конфликт на первом же командном завтраке, затем не смогла найти общий язык с Юлией Гаврилиной и Анной Хилькевич, заявила всем, что не будет готовить, и отказалась выполнять условия испытания, выполнив которое она могла бы принести команде дополнительные порции еды. Ситуация обострится ещё сильнее – в лагере возникнет сразу несколько заговоров против свахи.
Кто по итогам выпуска отправится в номинацию, а затем покинет проект, зрители увидят в воскресенье в 20.00 на канале ТНТ.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?
nicollaichЕщё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.