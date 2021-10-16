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Музыкант-одиночка покорил всех наставников 10-го «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Иван Харьковский выступил на слепых прослушивания «Голоса» без группы поддержки. К нему развернулись все наставники и восхитились манерой пения.

Харьковский исполнил песню украинского артиста Рождена Ануси «Знаешь». Песня вышла синглом с дебютного альбома «Правда» 2014 года. По словам наставника Александра Градского, в песне намеренно «съедаются» некоторые слова, и в исполнении Харьковского это было более оправдано, чем в оригинале.

Певица Пелагея отметила, что Харьковский пришел на «Голос» в полном одиночестве, без группы поддержки, как обычно бывает у других участников. Она посчитала, что это говорит о самодостаточности артиста, которая отражается и в его сильной манере пения.

30-летний участник, уверенно державшийся все выступление, чуть не расплакался, когда пришлось выбирать наставника. Он сказал, что выступать на сцене «Голоса» было для него давней мечтой. В итоге Харьковский отправился в команду к Леониду Агутину.


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