НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
2482 0

Победительница первого «Голоса» и участница Евровидения-2013 Дина Гарипова снова пришла на музыкальный проект и спела на слепых прослушиваниях, развернув только трех наставников.

Гарипова исполнила песню «А напоследок я скажу» на стихи Беллы Ахмадулиной. К девушке развернулись Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Судя по реакции всех наставников, никто не узнал певицу. Это подтвердил Билан, он сказал, что разворачивался исключительно на вокал.

Наставник Гариповой по первому сезону Александр Градский не развернулся. Но очевидно он прекрасно понимал, что на сцене его подопечная. Когда выступление закончилось, Градский напомнил, что девять лет назад только он разглядел ее талант.

Дина Гарипова победила в телешоу «Голос» на Первом канале в 2012 году. Она выступала в команде Александра Градского. Из более чем 1,7 миллиона звонков и SMS-сообщений за нее проголосовали 66,2 % телезрителей. Гарипову. Обладательницу называли «русской Адель» и продолжательницей традиций Сьюзан Бойл.

На 10-м «Голосе» Гарипова выступила без претензии на участие в проекте. Она призналась, что рада снова видеть всех членов жюри, которые 10 лет назад помогли ей покорить большую сцену.

Еще по теме
Музыкант-одиночка покорил всех наставников 10-го «Голоса»
Звезда VK Ramil спел «Сияй» в костюме из «Игры в кальмара»
Леди Гага скопировала образ российской певицы Клавы Коки
Красноярские психиатры оценили песни Моргенштерна
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Служебная собака помогла разыскать насильника в Новосибирске
Водитель Vitz врезался в столб в Новосибирске и погиб
Омичи стали лидерами по продаже золота на «Авито»
Глава Кузбасса оценил сроки строительства Крапивинской ГЭС
Самое популярное
Ученые зафиксировали аномальное потемнение Земли
Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI
Windows 11 сломала популярные принтеры
Россиянам предложили добровольно поделиться налоговой тайной
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
Sibnet.Ru