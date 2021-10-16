Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»

Победительница первого «Голоса» и участница Евровидения-2013 Дина Гарипова снова пришла на музыкальный проект и спела на слепых прослушиваниях, развернув только трех наставников.

Гарипова исполнила песню «А напоследок я скажу» на стихи Беллы Ахмадулиной. К девушке развернулись Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Судя по реакции всех наставников, никто не узнал певицу. Это подтвердил Билан, он сказал, что разворачивался исключительно на вокал.

Наставник Гариповой по первому сезону Александр Градский не развернулся. Но очевидно он прекрасно понимал, что на сцене его подопечная. Когда выступление закончилось, Градский напомнил, что девять лет назад только он разглядел ее талант.

Дина Гарипова победила в телешоу «Голос» на Первом канале в 2012 году. Она выступала в команде Александра Градского. Из более чем 1,7 миллиона звонков и SMS-сообщений за нее проголосовали 66,2 % телезрителей. Гарипову. Обладательницу называли «русской Адель» и продолжательницей традиций Сьюзан Бойл.

На 10-м «Голосе» Гарипова выступила без претензии на участие в проекте. Она призналась, что рада снова видеть всех членов жюри, которые 10 лет назад помогли ей покорить большую сцену.