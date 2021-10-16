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Американскую фигуристку оправдали за допинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/jessicacalalang

Американская фигуристка Джессика Калаланг избежала наказания за выявление в организме запрещенных веществ. Спортсменка сдала положительный тест в январе этого года во время проведения чемпионата США.

Калаланг выступала в паре с Брайаном Джонсоном, после очередного проката в пробе фигуристки обнаружили запрещенное вещество 4-CPA, которое является метаболитом меклофеноксата, пишет Washington Post.

Американское антидопинговое агентство вело расследование на протяжении восьми месяцев. По его итогам эксперты пришли к выводу, что запрещенный стимулятор попал в организм 26-летней спортсменки через косметические средства.

Фигуристка отметила в своем аккаунте в Instagram, что теперь у нее появилась надежда на возвращение в сборную США. Она сможет побороться за попадание на Олимпиаду-2022.

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