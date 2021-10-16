Правительство одобрило господдержку ипотеки для семей с детьми

Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление средств корпорации «Дом.РФ» на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми.

По оценкам специалистов, данная мера создаст условия для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми, сообщается на сайте кабмина.

Ранее правительство утвердило расширение программы «Семейная ипотека» — теперь участвовать в ней могут семьи с одним ребенком. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий — шесть миллионов рублей.