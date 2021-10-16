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Правительство одобрило господдержку ипотеки для семей с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление средств корпорации «Дом.РФ» на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми.

По оценкам специалистов, данная мера создаст условия для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми, сообщается на сайте кабмина.

Ранее правительство утвердило расширение программы «Семейная ипотека» — теперь участвовать в ней могут семьи с одним ребенком. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий — шесть миллионов рублей.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
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