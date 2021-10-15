Популярная российская примета напугала иностранцев

Иностранных пользователей Twitter напугала российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку «в ответ».

«Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то, согласно нормам этикета, следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ», — написал администратор аккаунта, где пользователи делятся необычными фактами.

Такое правило в ходе обсуждения посчитали пугающим. «Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?» — поинтересовался один из комментаторов. Другой отметил, что обычай довольно жестокий.

Впрочем, некоторым примета понравилась. Некоторые пользователи отметили, что такое правило справедливо и в следовании древнему закону «глаз за глаз» есть глубинный смысл. В реальности истинный смысл приметы заключается в попытке избежать ссоры с человеком.