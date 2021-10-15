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Вступают в силу новые правила выезда детей за границу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый порядок выезда детей за границу начнет действовать в России с 17 октября, сообщает пресс-центр МВД РФ.

Согласно вступающим в силу правилам, один из родителей сможет запретить выезд ребенка на определенный срок. Кроме того, родители-иностранцы, которые запретили ребенку выезд, не смогут выехать вместе с ним. Заявление о запрете можно будет отозвать.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок», — отмечается в сообщении.

Родителям без российского гражданства нельзя будет вывезти ребенка за рубеж, если они ранее сами установили запрет на это. Сами заявления на запрет выезда будут рассматриваться в течение двух дней.

МВД будет заранее уведомлять мать или отца о том, что другой родитель запретил выезд. Споры относительно несогласия законных представителей несовершеннолетнего на его выезд из РФ продолжат решаться исключительно в судебном порядке.

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