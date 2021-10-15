Корабль ВМФ РФ перехватил эсминец США

Эсминец США предпринял попытку нарушить российскую государственную границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщает Минобороны России.

Эсминец USS Chafee, который уже несколько дней находился в Японском море, 15 октября приблизился к территориальным водам России и «предпринял попытку пересечения государственной границы».

«Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за совместных российско-китайских учений.

После полученного предостережения эсминец отказался изменить курс и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого, отмечается в сообщении.

«Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. USS Chafee изменил направление и отвернул на обратный курс, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров.

«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения 1972 года», — отметило военное ведомство.