НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Корабль ВМФ РФ перехватил эсминец США

Источник:
Sibnet.ru
452 2
Фото: SurfaceWarriors / Attribution-ShareAlike License

Эсминец США предпринял попытку нарушить российскую государственную границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщает Минобороны России.

Эсминец USS Chafee, который уже несколько дней находился в Японском море, 15 октября приблизился к территориальным водам России и «предпринял попытку пересечения государственной границы».

«Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за совместных российско-китайских учений.

После полученного предостережения эсминец отказался изменить курс и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого, отмечается в сообщении.

«Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. USS Chafee изменил направление и отвернул на обратный курс, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров.

«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения 1972 года», — отметило военное ведомство.

Еще по теме
С-500 и «Панцирь СМ» объединят в единый контур обороны
Россия получит новый военный флот
Россия впервые запустила ракету «Циркон» с атомной подлодки
Российский флот получит амфибии на воздушной подушке
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Глава Кузбасса оценил сроки строительства Крапивинской ГЭС
Бизнесмен Быков стал фигурантом нового уголовного дела
Семья из Новосибирска поборется за деньги на ипотеку в реалити-шоу
Старейший деревянный храм восстановят в Красноярском крае
Самое популярное
Ученые зафиксировали аномальное потемнение Земли
Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI
Россиянам предложили добровольно поделиться налоговой тайной
Windows 11 сломала популярные принтеры
Обсуждение (2)
Картина дня
Корабль ВМФ РФ перехватил эсминец США
Путин считает, что мигранты должны «как минимум знать русский язык»
Вступают в силу новые правила выезда детей за границу
Депутат Рады заявил о неизбежной капитуляции Киева перед Москвой
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
Sibnet.Ru