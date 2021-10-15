Таинственный источник прислал на Землю тысячи сигналов

Международная группа астрономов зафиксировала самый большой набор событий FRB — быстрых радиовсплесков неизвестной природы, поступивших в рекордно короткие сроки из одного неизвестного источника в глубоком космосе.

Впервые сигналы FRB были зафиксированы в 2007 году. Они характеризуются очень мощным выбросом энергии, который занимает миллисекунды. Многие из таких сигналов повторяются с определенной цикличностью, что может указывать на их искусственный характер.

Новое событие получило наименование FRB 121102 и побило сразу несколько астрономических рекордов, пишет журнал Nature. При помощи сферического радиотелескопа FAST всего за 47 дней было обнаружено 1652 таких сигналов из космоса.

Впервые сигнал был пойман 29 августа 2019 года. Ученые отследили его и выяснили, что вероятным источником является карликовая галактика. Скорее всего, там расположен таинственный постоянно действующий радиоисточник.

На сегодня это самый большой набор событий FRB, известный науке. При этом их происхождение остается загадкой — испускать их могут нейтронные звезды, черные дыры и даже инопланетные цивилизации.