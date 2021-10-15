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Путин призвал не торопиться с признанием талибов

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Президент России Владимир Путин заявил, что с движением «Талибан» (организация запрещена в России) нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с его признанием.

Сформированное талибами переходное правительство «не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества», сказал президент России на саммите СНГ.

«Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления», — добавил он. «Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами», — заверил российский лидер.

По его словам, нужно поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в этой стране. «Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной "тройки", имеется в виду, России, США и Китая с участием Пакистана», — отметил Путин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации «Талибана» для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

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