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Россиян предупредили об опасности вложений в евро

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Евро находится под давлением ряда факторов и имеет тенденцию к ослаблению, предупредила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«На текущий момент основной причиной ослабления евро является ультрамягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка», — цитирует «Прайм» Зайцеву.

По ее словам, в отличие от других центральных банков, европейский регулятор не намерен в обозримом будущем менять свой монетарный курс, что негативным образом отражается на динамике курса евро по отношению к доллару, фунту стерлингов, канадскому доллару, рублю и другим валютам.

Как заявила на прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард, банк не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, поскольку это может нести в себе угрозы для восстановления европейской экономики и привести к потере рабочих мест.

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