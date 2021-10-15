Бизнесмен Быков стал фигурантом нового уголовного дела

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении осужденного бизнесмена Анатолия Быкова, его подозревают в подстрекательстве к убийству, сообщает региональное следственное управление.

По версии следствия, в 1998 году Быков ради повышения авторитета среди лидеров и членов организованных преступных групп, сказал членам одной из преступных групп убить 48-летнего жителя Красноярска — знакомого Быкова. Они расстреляли мужчину вблизи его дома и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой).

Ранее в отношении Быкова на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор за организацию убийства двух лиц и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также следователи расследуют уголовные дела по обвинению Быкова в совершении других преступлений.