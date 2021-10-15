Семья из Новосибирска поборется за деньги на ипотеку в реалити-шоу

Семья Камаевых из Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Моя жена рулит» на канале «Суббота». Главный приз проекта — 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне кулинарного реалити «Моя жена рулит» с актрисой Мариной Федункив и шеф-поваром Евгением Павловым за приз поборются Анна и Алексей Камаевы. По правилам программы участникам нужно повторить блюдо от шеф-повара.

Мужчины должны готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулить» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз.

В семье Камаевых из Новосибирска Алексей — военный, а Анна работает мастером маникюра. В случае выигрыша пара планирует вложить деньги в ипотеку.

Выпуск шоу «Моя жена рулит» с новосибирской семьей можно увидеть 16 октября в 12.00 на телеканале «Суббота».