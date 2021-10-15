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Путин считает, что мигранты должны «как минимум знать русский язык»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Граждане государств СНГ, приезжающие на работу в Россию, должны как минимум знать русский язык, понимать, что из себя представляет страна, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.

«Страны Содружества, действительно, многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык», — цитирует ТАСС Путина.

Российский лидер поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который ранее обратил внимание на международную роль русского языка. По мнению Путина, «русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия», — подчеркнул Путин.

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