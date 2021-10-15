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Старейший деревянный храм восстановят в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Церковь Параскевы Пятницы, построенную в середине ХIХ века, старейший из сохранившихся деревянных храмов в Красноярском крае, полностью восстановят в деревне Барабаново, сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в Instagram.

«Есть в крае сооружения, которые мы не имеем права потерять. Одно из них – церковь в деревне Барабаново, наши сибирские Кижи. Больше 150 лет назад строили ее всем миром. Благодаря неравнодушным людям деревянный храм стоит до сих пор, сохранились и старинные росписи. Принято решение восстановить объект», — написал Усс.

Он добавил, что краевые средства на это уже предусмотрены, но не уточнил сумму. На работы потребуется около двух лет.

Деревянную церковь Параскевы Пятницы построили в 1857 году. В советское время ее передали под склад зерна, а затем забросили. Церковь относится к памятникам архитектуры и считается шедевром деревянного зодчества.


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Красноярск #История #Религия
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