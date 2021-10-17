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«Почта России» возьмется за доставку лекарств и продуктов

Источник:
«Российской газете»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил «Почте России» расширить перечень услуг в отделениях связи, чтобы обеспечить граждан лекарствами и электронными услугами, сообщил гендиректор компании Максим Акимов.

«Мы обязаны обеспечивать нашим гражданам не только базовый набор почтовых и финансовых услуг, но и набор новых сервисов», — сказал Акимов в интервью «Российской газете».

По его словам, в модернизированных отделениях почты пользователям будет доступна доставка лекарств, продуктов питания расширенного ассортимента в режиме click-and-collect (самовывоз) и сервисы дистанционного мониторинга здоровья с последующей передачей информации в медицинские учреждения.

«Среди прочего будут доступны функции социального мониторинга, доступ к порталу госуслуг и финансовые услуги, перечень которых планируется расширять», — добавил Акимов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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