«Почта России» возьмется за доставку лекарств и продуктов

Президент России Владимир Путин поручил «Почте России» расширить перечень услуг в отделениях связи, чтобы обеспечить граждан лекарствами и электронными услугами, сообщил гендиректор компании Максим Акимов.
«Мы обязаны обеспечивать нашим гражданам не только базовый набор почтовых и финансовых услуг, но и набор новых сервисов», — сказал Акимов в интервью «Российской газете».
По его словам, в модернизированных отделениях почты пользователям будет доступна доставка лекарств, продуктов питания расширенного ассортимента в режиме click-and-collect (самовывоз) и сервисы дистанционного мониторинга здоровья с последующей передачей информации в медицинские учреждения.
«Среди прочего будут доступны функции социального мониторинга, доступ к порталу госуслуг и финансовые услуги, перечень которых планируется расширять», — добавил Акимов.
UynachalnicaА слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!
nicollaichМигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.
DIMAK094Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,
Иркут 69Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀