«Почта России» возьмется за доставку лекарств и продуктов

Президент России Владимир Путин поручил «Почте России» расширить перечень услуг в отделениях связи, чтобы обеспечить граждан лекарствами и электронными услугами, сообщил гендиректор компании Максим Акимов.

«Мы обязаны обеспечивать нашим гражданам не только базовый набор почтовых и финансовых услуг, но и набор новых сервисов», — сказал Акимов в интервью «Российской газете».

По его словам, в модернизированных отделениях почты пользователям будет доступна доставка лекарств, продуктов питания расширенного ассортимента в режиме click-and-collect (самовывоз) и сервисы дистанционного мониторинга здоровья с последующей передачей информации в медицинские учреждения.

«Среди прочего будут доступны функции социального мониторинга, доступ к порталу госуслуг и финансовые услуги, перечень которых планируется расширять», — добавил Акимов.