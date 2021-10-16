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Омичи стали лидерами по продаже золота на «Авито»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омичи и новосибирцы чаще других сибиряков продают украшения на «Авито», сообщил Sibnet.ru руководитель направления Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.

В сентябре на «Авито» в Сибири было размещено почти 25 тысяч объявлений о продаже золотых украшений, в том числе, украшений с бриллиантами. За год их число выросло на 57%.

Лидером по числу предложений стал Омск — здесь размещено 26% от общего объема предложения золота в Сибири. На первом месте по числу объявлений с упоминанием бриллиантов (27% от общего объема) стал Новосибирск.

Чаще всего сибиряки продают драгоценные кольца — такие предложения составляют 56% от общего числа. На втором месте серьги (28%), на третьем — браслеты (11%).

Пользователи сайта могут выбрать украшения от винтажных до современных, доступные по цене, или наоборот дорогостоящие эксклюзивные модели.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.
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