Депутат Рады заявил о неизбежной капитуляции Киева перед Москвой

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что в условиях энергетического кризиса в Европе Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.

Отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму, приводит его слова РИА Новости. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением.

«В этой ситуации переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Вот они говорили: "Ні капітуляції" (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — заявил Волошин.

Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.

«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: "Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях". <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», — отметил депутат.

Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам.