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Вакансия «выслушивателя мата» появилась в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бизнес-психолог Ольга Бондарь ищут «выслушивателя мата» для телефонной линии «Наори бесплатно!» для менеджеров по продажам и риэлторов в Красноярске, сообщается на сайте объявлений «Авито».

«Суть бесплатной линии для менеджеров по продажам и риэлторов: если их бесит начальник, сложный клиент или коллеги, сотрудники могут позвонить и за 10 минут наорать любыми словами, от которых им станет легче. Этот психологический метод по снятию стресса стал очень популярным в Красноярске. На основе входящих звонков будет выпущена книга. Работа серьезная и ответственная», — говорится в объявлении.

В объявлении указано, что психолог пишет книгу-исследование о влиянии стресса на результаты в работе, для этого и запущена линия. Звонков поступает много.

Требования: психологическое образование, аналитический склад ума. Можно работать как из офиса, так и из дома. «Выслушивателю матов» обещают платить до 40 тысяч рублей в месяц.

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Красноярск #Рынок труда
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