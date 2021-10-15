Вакансия «выслушивателя мата» появилась в Красноярске

Бизнес-психолог Ольга Бондарь ищут «выслушивателя мата» для телефонной линии «Наори бесплатно!» для менеджеров по продажам и риэлторов в Красноярске, сообщается на сайте объявлений «Авито».

«Суть бесплатной линии для менеджеров по продажам и риэлторов: если их бесит начальник, сложный клиент или коллеги, сотрудники могут позвонить и за 10 минут наорать любыми словами, от которых им станет легче. Этот психологический метод по снятию стресса стал очень популярным в Красноярске. На основе входящих звонков будет выпущена книга. Работа серьезная и ответственная», — говорится в объявлении.

В объявлении указано, что психолог пишет книгу-исследование о влиянии стресса на результаты в работе, для этого и запущена линия. Звонков поступает много.

Требования: психологическое образование, аналитический склад ума. Можно работать как из офиса, так и из дома. «Выслушивателю матов» обещают платить до 40 тысяч рублей в месяц.