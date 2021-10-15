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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Прививка станет пропуском в томские салоны красоты и общепит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томичи смогут посещать общепит, салоны красоты, спортивные и развлекательные объекты только по сертификату о прививке. Также в регионе вводится обязательная вакцинация для нескольких групп населения, например, студентов.

С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Можно будет предъявить на входе в заведение сертификат переболевшего, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Можно предъявить справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления. Также можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Без любого из таких документов вход в учреждения совершеннолетнему жителю региона будет ограничен. Также ограничения на посещение общественных мест распространяются на людей, имеющих на руках медотвод по вакцинации.

«Если врач посчитал, что здоровье пациента подвергается высокому риску даже от постановки вакцины и выдал соответствующую справку, значит, такой человек рискует еще больше, посещая общественные заведения и подвергая себя еще большему риску тяжелых осложнений при заражении новой коронавирусной инфекции», — отметила заместитель губернатора Томской области Алена Левко.

Прививку с 15 октября в Томской области обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты.

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Томск #Город #Здоровье
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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

RS1981

У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
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