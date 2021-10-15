Россия разработает дальнобойный переносной комплекс ПВО

«Ростех» разработает переносные зенитно ракетные комплексы (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров. «Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», — сказал Оздоев в интервью РИА Новости.ю

В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами.

Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.

КБМ выпускает два типа ПЗРК — «Игла-С» и «Верба». Самый современный комплекс «Верба» имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.