Россия разработает дальнобойный переносной комплекс ПВО

«Ростех» разработает переносные зенитно ракетные комплексы (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров. «Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», — сказал Оздоев в интервью РИА Новости.ю
В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами.
Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.
КБМ выпускает два типа ПЗРК — «Игла-С» и «Верба». Самый современный комплекс «Верба» имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?
RS1981У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....