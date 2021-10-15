Подросток убил школьницу в Чите

Подросток признался в убийстве школьницы в Чите, по одной из версий, трагедия произошла из-за отношений между ними.

Тело 14-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в Чите, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Способ убийства следователи не раскрывают.

В тот же вечер по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в убийстве. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления.

«Одна из версий такая — отношения между молодыми людьми. В момент преступления подростки были трезвы. Об употреблении ими наркотиков пока ничего не известно, но, скорее всего, этого не было», — сказал источник, знакомый с ходом следствия «Чита.ру».