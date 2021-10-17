Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»

Эстония приобретет у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье») берегового базирования, которые могут стать источником очень серьезных проблем для России, считают эксперты журнала Forbes.

Blue Spear смогут не только перекрыть морское сообщение Калининграда с материковой частью России, но и ударить по наземным целям, считают военные специалисты. А Санкт-Петербург, отмечает издание, находится всего в 150 километрах от эстонской границы

«Выбранная система вооружения станет основным элементом военно-морской обороны Эстонии в предстоящие десятилетия. ВМФ Эстонии сможет внести значительный вклад как в национальную, региональную, так и в коллективную работу по обеспечению обороны», — заявил командующий эстонским военно-морским флотом Юри Саска.

Ракета «Голубое копье» представляет собой последнюю модификацию израильской ракеты Gabriel. Она имеет длину шесть метров и запускается с мобильной грунтовой пусковой установки. Дальность ее полета — от 320 до 500 километров в зависимости от режима полета.