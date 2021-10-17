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Рост цен на газ усилил влияние России на Европу

Источник:
The New York Times
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Безудержный рост газовых цен на европейском континенте этой осенью оказался выгодным России, на которую приходится порядка 40% поставок газа в Европу, пишет The New York Times.

Стоимость газа в Европе рекордно подскочила из-за экономического подъема во многих странах после карантинных ограничений, также высокие цены в Китае, из-за которых американские производители сжиженного природного газа направляют свои газовозы не в Европу, а в Азию, приводит издание мнение экспертов.

По мнению автора материала, в Европе возникли подозрения, Россия отказывается поставлять на рынок дополнительные объемы газа, пытаясь принудить регуляторов к сертификации нового газопровода «Северный поток — 2», который был достроен в сентябре.

Отвечая на критику по поводу того, что Россия пытается манипулировать газовыми рынками, добиваясь утверждения «Северного потока — 2», президент России Владимир Путин заявил, что Москва не имеет никакого отношения к росту цен.

Путин заявил, что Россия выполнила все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и в этом году поставила туда больше газа, чем в прошлом. Россия, сказал он, готова наращивать объёмы, если компании заключат новые сделки с «Газпромом».

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир #Говорят о России
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