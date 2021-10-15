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Звезда VK Ramil спел «Сияй» в костюме из «Игры в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Герой чарта VK Мusic Ramil’ выступил в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Сияй». Артист вышел на сцену в костюме из популярного сериала «Игра в кальмара».

«Это был мой первый опыт работы на сцене с музыкантами и скажу честно, я кайфанул», — написал Ramil’ о своем выступлении.

Музыкант прославился в 2019 году, когда выпустил сингл «Хочешь со мной» и одноименный альбом. Песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети «ВКонтакте».

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября и возглавил топ самых популярных проектов. Создатели проекта в связи с популярностью сериала выпустили мерч. В продажу поступили одежда и аксессуары, как у героев «Игры в кальмара», а также визитки, которые получают игроки, и многое другое.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

RS1981

У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
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