Звезда VK Ramil спел «Сияй» в костюме из «Игры в кальмара»

Герой чарта VK Мusic Ramil’ выступил в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Сияй». Артист вышел на сцену в костюме из популярного сериала «Игра в кальмара».

«Это был мой первый опыт работы на сцене с музыкантами и скажу честно, я кайфанул», — написал Ramil’ о своем выступлении.

Музыкант прославился в 2019 году, когда выпустил сингл «Хочешь со мной» и одноименный альбом. Песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети «ВКонтакте».

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября и возглавил топ самых популярных проектов. Создатели проекта в связи с популярностью сериала выпустили мерч. В продажу поступили одежда и аксессуары, как у героев «Игры в кальмара», а также визитки, которые получают игроки, и многое другое.