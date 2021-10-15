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Новак отверг связь энергетического кризиса с «Северным потоком»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Газовый кризис в Европе вызван рядом причин, он не связан с запуском нового экспортного газопровода «Северный поток — 2», сказал вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Отвечая на вопрос о том, есть ли связь в том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу с желанием скорее запустить в эксплуатацию «Северный поток — 2», Новак сказал: «Конечно, никакой связи нет". Он пояснил, что для увеличения поставок от европейских партнеров требуются заявки, потому что газ не может идти просто «на деревню дедушке».

«Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее», — сказал он.

Оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG —выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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Экономика #Недра и ТЭК
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korvinsS

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RS1981

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