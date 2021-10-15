Новосибирцам пообещали замечательную погоду на выходные

Погода в Новосибирске в предстоящие выходные, по словам синоптиков, будет замечательной. Дневные температуры будут подниматься до 12 градусов тепла.

«На выходных погода будет замечательная — без осадков, со слабым юго-восточным ветром … Вполне себе комфортная, тихая, ясная погода, будет солнечно, можно гулять», — рассказала Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Она уточнила, что ночные температуры будут отрицательными — от 1 до 3 градусов ниже нуля. Днем в субботу ожидается 10-12 градусов тепла, в воскресенье — 8-10 градусов.