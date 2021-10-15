НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Глава Кузбасса заявил о нехватке шахтеров

Источник:
Sibnet.ru
440 2
Фото: Rvetal / CC BY 3.0

Рост добычи угля спровоцировал нехватку шахтеров в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Российской энергетической неделе.

«Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их "разобрали" моментально. <…> Теперь у нас подъем угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе», — цитирует ТАСС Цивилева.

Глава региона пояснил, что кузбасские шахтеры пользуются большим спросом на рынке труда, поскольку имеют высокий уровень подготовки и способность принимать быстрые и эффективные решения.

Средняя зарплата шахтеров в Кузбассе, по данным hh.ru, — 79,8 тысячи рублей. В Кемеровской области на одну вакансию приходится два кандидата.

Кемеровская область обеспечивает половину российской угледобычи и почти 70% экспорта угля из России.


Еще по теме
Новак отверг связь энергетического кризиса с «Северным потоком»
Россия достигнет углеродной нейтральности
Путин оценил газовый кризис в Европе
Эксперты предсказали катастрофическое падение цен на нефть
смотреть все
Кузбасс #Недра и ТЭК #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Прививка станет пропуском в томские салоны красоты и общепит
Подросток убил школьницу в Чите
Новосибирцам пообещали замечательную погоду на выходные
Новосибирские художники изобразили коронавирусную реальность
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Rockstar переиздаст классические GTA
Ученые зафиксировали аномальное потемнение Земли
Смартфоны Xiaomi Redmi лишатся MIUI
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
25
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
24
Путин назвал залог успешного развития России
19
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
Sibnet.Ru