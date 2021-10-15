Глава Кузбасса заявил о нехватке шахтеров

Рост добычи угля спровоцировал нехватку шахтеров в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Российской энергетической неделе.

«Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их "разобрали" моментально. <…> Теперь у нас подъем угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе», — цитирует ТАСС Цивилева.

Глава региона пояснил, что кузбасские шахтеры пользуются большим спросом на рынке труда, поскольку имеют высокий уровень подготовки и способность принимать быстрые и эффективные решения.

Средняя зарплата шахтеров в Кузбассе, по данным hh.ru, — 79,8 тысячи рублей. В Кемеровской области на одну вакансию приходится два кандидата.

Кемеровская область обеспечивает половину российской угледобычи и почти 70% экспорта угля из России.