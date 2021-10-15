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Стартовала Всероссийская перепись населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Перепись населения стартовала в России с 15 октября, мероприятие продлится месяц. Впервые россияне смогут поучаствовать в ней с помощью цифрового анкетирования.

Интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения уже появилась на портале «Госуслуги». Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу census.gosuslugi.ru.

Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале, не обязательно она должна быть подтвержденной. Кроме этого, можно посетить стационарные пункты переписи или дождаться переписчика.

Участникам переписи необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих вопроса касаются возраста, пола, образования, национальности, семейного статуса. Отдельный блок из десяти вопросов касается жилищных условий.

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

RS1981

У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
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