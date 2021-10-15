Омская пенсионерка отказалась переезжать из бочки в интернат

Омские власти отчитались, что предлагали пенсионерке, которая живет в бочке, переехать в интернат, но та отказалась.

Историю омички рассказали на федеральном канале. По словам женщины, она 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды. Этим заинтересовался Следственный комитет.

По информации администрации Омска, за этот год к пенсионерке трижды выезжали представители власти. Они предлагали ей переехать в интернат для пожилых, но та отказывалась.

«Я еще не настолько старая, чтобы туда ехать. Я еще хочу и могу жить самостоятельно», — объяснила РИА «Новости» 64-летняя женщина.