Обязательная вакцинация от COVID началась в Новосибирской области

Новосибирская область приступила к обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации властей региона, к 21 ноября нужно вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек.

«Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих», — сказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, общепита, бытовых услуг (прачечных, химчисток), клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, детских центров, а также госслужащие.