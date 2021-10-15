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Обязательная вакцинация от COVID началась в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область приступила к обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации властей региона, к 21 ноября нужно вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек.

«Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих», — сказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, общепита, бытовых услуг (прачечных, химчисток), клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, детских центров, а также госслужащие.

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